Потасовка между проукраинскими и пророссийскими активистами возникла на Аллее Славы в Одессе

Потасовка между активистами патриотических и пророссийских организаций возникла на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу в Одессе, где в понедельник проходят мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", словесный конфликт между идеологическими оппонентами перерос в потасовку, однако полноценную драку предотвратили сотрудники полиции. Правоохранители задержали по меньшей мере шестерых участников конфликта.

Официально в полиции пока ситуацию не комментируют.

При этом одесская городская организация "Правого сектора" объявила "мобилизацию" в связи с задержанием одного из ее участников. В организации также заявили, что полиция не реагировала на провокации, в частности, на речевки пророссийских активистов "Донбасс – мы с тобой" и "вон из Одессы, бандеровские бесы".