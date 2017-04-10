Напротив центрального отделения "дочки" Сбербанка в Киеве вновь появились палатки, замуровывать вход активисты пока не планируют

Около сотни активистов партии "Национальный корпус" начали акцию протеста возле центрального отделения "дочки" российского Сбербанка в Киеве на ул.Владимирской.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты пришли с флагами. На тротуаре напротив отделения они установили две партийных палатки. Желающие начали озвучивать свою позицию по деятельности российских банков Украины в громкоговоритель.

Окна отделения закрыты ролетами. Правопорядок возле банка обеспечивают около 20 правоохранителей.

В комментарии агентству первый заместитель главы "Национального корпуса" Назар Кравченко сообщил, что активисты не планирую замуровывать вход в отделение, как это было в марте. "Мы хотим немного изменить нашу форму протеста. Наша задача - заблокировать работу отделения. Повторять свои действия (по замуровыванию – ИФ) мы пока не планируем. Но акция наша – бессрочная", - сказал он.

Обстановка в районе проведения акции остается спокойной.

Как сообщалось, партия "Национальный корпус" 6 апреля заявила о намерении после 10 апреля физически остановить деятельность российских банков на территории Украины, а 7 апреля сообщила о десятках поврежденных банкоматах этих банков.

В тот же день российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. "События последнего месяца - введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса" - активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Сбербанк открыто заявляет о готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников", - отмечалось в сообщении.

Банк напомнил о заключенном 27 марта 2017 года юридически обязывающем договоре о продаже ПАО "Сбербанк" консорциуму иностранных инвесторов. "Мы надеемся, что процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права", - указало российское финучреждение.

В свою очередь, Национальный корпус в ответ на это заявление сообщил, что продолжит акции против банка. "Наша политическая сила также не даст им провести продажу в те же прокремлевские руки сбербанковской сети", – говорится в заявлении партии от 9 апреля.

Ранее, в середине марта представители националистических организаций в центре Киева замуровали вход в центральное отделение "Сбербанка России" на ул.Владимирский.

27 марта партия "Национальный корпус", представители которой блокируют работу банков с российским капиталом в Украине, заявила о временной приостановке блокады с тем, чтобы украинцы смогли забрать свои сбережения, однако планирует следующий этап до полного прекращения работы всех филиалов Сбербанка России в Украине. 28 марта активисты приступили к разборке бетонных блоков у центрального отделения "Сбербанка России".

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.