Глава МИД Франции не сомневается, что Дамаск применяет химоружие

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в понедельник, что не сомневается, что сирийские правительственные войска применяют химоружие.

"Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие", - сказал он в эфире радиостанции "Франс энтер".

По словам министра, "Сирия согласилась присоединиться к договору, запрещающему химоружие, однако она его не соблюдает".

Франция и другие западные страны обвиняют сирийских военных в применении химоружия против мирных жителей ранее в апреле в населенном пункте Хан Шейхун. В ответ на это США нанесли ракетный удар по авиабазе на территории Сирии.

В Дамаске, в свою очередь, заверяют, что никогда не использовали и не будут использовать химоружие на своей территории.