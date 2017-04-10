Одесса отмечает день освобождения от фашистских захватчиков

Одесса в понедельник отмечает 73-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

В городе в понедельник, 10 апреля, запланирована церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу, стеле Крылья победы, Мемориалу 411-й береговой батарее.

Также согласно программе празднования, в Одессе в понедельник пройдет фестиваль духовых оркестров, выставки, творческие вечера, открытые уроки в школах и другие мероприятия.

Накануне на берегу Куяльницкого лимана у с.Ильинка впервые за последние годы прошла историческая реконструкция одного из эпизодов освобождения Одессы в 1944 году, в которой кроме реконструкторов приняла участие легкомоторная авиация.

Перед этом в субботу, 8 апреля, состоялось велоралли "100 км по Поясу Славы", в котором приняли участие около 2 тыс. человек.

В городе в эти дни усилены меры безопасности. В общей сложности на улицы города 10 апреля выйдут около 1,2 тыс. правоохранителей, чтобы предотвратить возможные провокации. В местах массового скопления людей будут установлены рамки-металлоискатели.