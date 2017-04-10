События

07:56 10.04.2017

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе оказались в районе взрывов

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время патрулирования зафиксировали взрывы недалеко от них.

Как говорится в отчете ОБСЕ, 8 апреля два бронированных автомобиля Миссии следовали к контрольному пункту въезда/выезда "Майорск", расположенному со стороны, подконтрольной украинскому правительству.

"В 11:37, находясь в автомобилях вблизи здания бывшего гуманитарно-логистического центра, расположенного в 2 км к югу от подконтрольного правительству н. п. Отрадовка (59 км к северу от Донецка), наблюдатели услышали и увидели два взрыва в 300 м к югу от своей позиции", - говорится в сообщении.

Миссия незамедлительно покинула указанное место. Находясь в 2 км к северу от гуманитарно-логистического центра, еще 2 взрыва они услышали в 11:59 на расстоянии около 1 км к югу от них.

Команда в 12:05 прибыла в подконтрольный правительству Бахмут и дождался от обеих сторон СЦУУ гарантий безопасности на передвижение до Маойрска.

Никто из сотрудников СММ не пострадал, автомобиль не поврежден.

"В 13:35 украинский офицер при СЦКК сообщил, что услышанные и увиденные членами патруля Миссии взрывы были контролируемыми подрывами, связанными с проведением работ по разминированию возле гуманитарно-логистического центра. На момент инцидента патруль не зафиксировал никаких работ по разминированию, при этом СЦКК заранее не сообщил СММ о проведении таких работах в этом районе", - говорится в сообщении.

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