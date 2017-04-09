В Норвегии задержан 17-летний россиянин по делу о подготовке взрыва в Осло

Задержанным по подозрению в подготовке взрыва в Осло оказался 17-летний россиянин, его подозревают в хранении взрывчатых веществ, сообщила представитель полиции Синге Алинг.

Она, однако, отметила, что не располагает данными о том, планировал ли подозреваемый осуществить взрыв.

Как сообщалось, норвежская полиция проинформировала об обезвреживании в ночь на воскресенье взрывного устройства в центре Осло. Место, где была обнаружена бомба, было оцеплено полицией, находившиеся рядом развлекательные учреждения и рестораны закрыты, посетители эвакуированы. Прибывшие на место саперы подорвали бомбу. Пострадавших нет.