Взрыв прогремел у церкви в Александрии, очевидцы сообщают о многочисленных жертвах

О новом взрыве у церкви в Египте сообщают в воскресенье местные СМИ.

Теперь объектом стал кафедральный собор Святого Марка в Александрии, по сообщениям СМИ, взрыв раздался перед входом в собор, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.

Официальных подтверждений взрыва пока не подступало.

Это вторая за день атака на церковь в Египте. Ранее взрыв прогремел в христианской церкви в египетском городе Танта. По различным данным, погибли от 25 до 30 человек. Взрывное устройство привел в действие внутри здания церкви террорист-смертник. Вместе с тем, посол Украины в Египте Геннадий Латий в воскресенье днем сообщил, что среди пострадавших в этом теракте нет граждан Украины.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.