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01:00 09.04.2017

Ракетный удар по Сирии был необходим для обеспечения безопасности США - Трамп

Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу объяснил в субботу, что нанесенный по его распоряжению ранее на этой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе был необходим для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

"Я действовал для защиты жизненно важных внешнеполитических интересов и для обеспечения национальной безопасности, в соответствии с моими конституционными полномочиями ответственного за внешнюю политику, верховного главнокомандующего и главы исполнительной власти", - говорится в письме.

"США примут, если это потребуется, дополнительные меры для дальнейшей защиты своих национальных интересов", - отмечается в документе.

Согласно законодательству США, в случаях, когда американский президент принимает решение провести краткосрочную военную операцию за рубежом, он должен потом отчитаться перед Конгрессом. Тем не менее, как сообщалось, многие конгрессмены полагают, что в данном случае, поскольку речь не шла о самообороне, а прямой угрозы США сирийские военные не представляли, то Д.Трампу следовало сначала получить разрешение Конгресса, а уже потом - наносить удар.

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