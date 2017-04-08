В шведской полиции подтвердили, что предполагаемый автор теракта в Стокгольме - гражданин Узбекистана

Мужчина, задержанный по подозрению в совершении теракта в Стокгольме, действительно - гражданин Узбекистана, заявил в субботу глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон, слова которого приводят шведские СМИ.

Д.Элиассон не стал комментировать попавшую в прессу информацию о том, что задержанный уже признал вину. Он не сообщил и то, был ли у этого человека вид на жительство.

Как выяснилось, в прошлом году в правоохранительные органы Швеции поступали данные об этом человеке, однако они не имели отношения к экстремизму и были, по словам руководителя полиции, "второстепенного характера".

Как сообщалось, в пятницу грузовик совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. Четыре человека погибли, а 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.