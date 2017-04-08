Покушение на Плахотнюка планировалось с целью ухудшения украинско-молдавских отношений

Покушение на бывшего вице-премьер-министра Молдовы, лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка планировалось с целью дискредитации правоохранительной системы Украины и ухудшения украинско-молдавских отношений, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, в состав преступной группировки входило более 10 человек - граждане Украины и Молдовы, а сопровождали реализацию преступления представители спецслужб Российской Федерации.

За ликвидацию В.Плахотнюка злоумышленникам обещали 200 тыс. долл., из которых 100 тыс. долл. они получили как аванс.

"После завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом, замысел злоумышленников заключался в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинско-молдавские межгосударственные отношения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в украинской стороны замысел операции по задержанию участников банды утвердил лично президент Украины Петр Порошенко. "Он управлял ее ходом на всех ключевых этапах", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

В пограничном ведомстве сообщают, что информацию о возможной подготовке заказного убийства получили еще несколько месяцев назад. Генеральная прокуратура сразу открыла уголовное производство по ст. 14 (приготовление к преступлению), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору группой или преступной организацией) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, члены данной преступной группировки в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в г.Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбое. Затем они выехали в Молдову.

По информации правоохранителей, 6 апреля 2017 года группа злоумышленников получила для реализации покушения на молдавского политика оружие, другое оборудование и автомобиль БМВ для побега.

В течение 7 апреля на территории Молдовы сразу после передачи денег был задержан заказчик, два организатора и пособника убийства, а также изъято оружие (4 гранатомета РПГ-26, 2 пистолета CZ-75 с глушителями и патронами) и средства связи.

"Одновременно на территории Украины задержан лидер данной преступной группировки, проведены обыски у восьми членов банды и их допросы (изъяты вещественные доказательства подготовки убийства, оружие, боеприпасы, орудия для совершения преступлений)", - сказано в сообщении.

В операции по предотвращению покушения принимали участие 70 сотрудников Госпогранслужбы и Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, 7 апреля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в аэропорту "Харьков" сообщил, что в ходе совместной международной операции правоохранительных органов Украины и Молдовы было предотвращено убийство бывшего вице-премьера Молдовы. Силовая фаза задержания участников международной преступной группировки была закончена в 14.00 пятницы.