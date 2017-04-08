В Молдавии и Украине 17 человек задержано по подозрению в подготовке покушения на молдавского олигарха Плахотнюка

В Молдавии и Украине 17 человек задержано по подозрению в подготовке покушения на самого крупного молдавского олигарха Влада Плахотнюка, сообщили в субботу на пресс-конференции в Генеральном Инспекторате полиции Молдавии.

"В Кишиневе задержано восемь человек, в том числе шесть граждан Молдовы и двое граждан Украины. Еще девять человек задержано в Киеве. Все они подозреваются в причастности к преступной группировке, которая планировала заказное убийство председателя Демократической партии Молдавии Влада Плахотнюка", - сказал прокурор Виталий Бусуйок.

По его словам, большинство подозреваемых имеют судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе преднамеренных убийств. Во время обысков, представители правоохранительных органов обнаружили четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями, средства связи.

"Операция по задержанию преступников была проведена в пятницу синхронно оперативниками МВД Молдавии и Украины. Мы благодарим украинских коллег за сотрудничество. Наряду с задержаниями в Молдавии, произошли аресты девяти подозреваемых в Украине", - сказал прокурор.

Глава Национальной инспекции по расследованию Ион Якимов отметил, что все задержанные входили в число исполнителей убийства.

"Нападение должно было быть совершено в помещении Global Business Center (офис Влада Плахотнюка - ИФ) со стрельбой и применением гранат. Установлено, что подготовка к убийству заняла много времени, в течение которого подозреваемые были проинформированы о времени прибытия цели в офис, а также о времени отъезда. Подозреваемые подготовили легковой автомобиль с литовскими номерами, на котором они должны были выехать после совершения убийства за границу. За убийство должна была быть выплачена сумма в размере 200 000 долларов, половина из которых была уже получена исполнителями", - сказал И.Якимов.

По его словам, установлены также заказчики убийства.

"Они являются гражданами Молдавии. Один из них находится в столице Российской Федерации, являясь авторитетом преступного мира как в Молдавии, так и в России", - заявил И.Якимов.

"Оперативными подразделениями Украины, в частности Государственной пограничной службы, была получена информация о преступной деятельности, и взята в разработку одна из преступных группировок, которая действовала на территории Украины. После получения информации о том, что жизни молдавского гражданина угрожает опасность, эта информация была передана в Генеральную прокуратуру Молдавии для организации совместных мероприятий. Эти мероприятия были организованы на довольно качественном уровне, что позволило и спецслужбам Молдавии и спецслужбам Украины синхронно провести задержание всех фигурантов данной преступной группы", - сказал на пресс-конференции первый секретарь посольства Украины в Кишиневе Артур Пименов.

Подозреваемым в подготовке заказного убийства грозит до 20 лет тюрьмы.