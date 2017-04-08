События

14:18 08.04.2017

В Харькове впервые прошел День Пластовой присяги

В Харькове впервые отметили День Пластовой присяги.

"Этот праздник в Украине отмечается с 12 апреля 1912г, но в Харькове мы отмечаем День пластовой присяги впервые", - сказал руководитель Харьковского отделения "Пласта" Андрей Кадыков.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, участники акции (порядка 150 человек) прошли маршем от памятника Шевченко до пл.Конституции, где новые пластуны торжественно приняли присягу.

"Пласт" - украинская скаутская организация, существующая с 1911г. Первый День Пластовой присяги состоялся 12 апреля 1912 г.

В настоящее время "Пласт" действует, кроме Украины, в США, Аргентине, Канаде и др. странах, объединяя пластунов Украины и украинской диаспоры.

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