Активисты "Национального корпуса" блокировали Россотрудничество в Киеве, где должен пройти диктант по русскому языку

Активисты партии "Национальный корпус" заблокировали вход в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле, где в субботу должна пройти акция "Тотальный диктант" по русскому языку.

"Задние заблокировано активистами праворадикальной группировки "Национальный корпус", прекращен доступ, звучали угрозы физической расправы", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы представительства Светлана Волыненко в субботу утром.

По ее словам, возле здания расположилось 40-50 человек - на территорию центра их не пустила охрана. Активисты набросили цепь на ворота и заблокировали проход мусорными баками.

Как рассказала С.Волыненко, в субботу, 8 апреля, в здании Россотрудничества должна была состояться международная акция "Тотальный диктант" – традиционный ежегодный диктант по русскому языку, который в 2017 году проходит в 72 странах мира. На данный момент эти мероприятия сорваны из-за акции "Национального корпуса".

"Полиция приехала по вызову достаточно оперативно, наблюдала, а потом вступила в переговоры. Сейчас они временно сняли блокаду до 13:00. Поскольку у нас диктант на 14:00 назначен, они в 13:00 вернутся проконтролировать, будем ли мы (проводить диктант – ИФ). Но не понятно, почему они должны контролировать? Почему они блокируют доступ, это же нарушение Конституции, есть свобода придвижения", - отметила С.Волыненко.

В свою очередь в пресс-службе "Национального корпуса" также подтвердили, что их активисты находятся в Российском центре науки и культуры в Киеве по адресу Борисоглебская, 2.

"Их не пускают на конференцию, продолжаются столкновения", - сказано в сообщении.

Позднее в главке столичной полиции сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что инцидентов у здания Россотрудничества в Киеве удалось избежать благодаря разъяснительной работе правоохранителей.

По информации полиции, в субботу, 8 апреля, около 8:00 утра 20-30 активистов "Национального корпуса" протестовали возле Россотрудничества. Но после общения с представителями центра и сотрудниками полиции участники протестной акции разошлись.

В настоящее время, по информации полиции, у здания Российского центра науки и культуры никого нет.

По данному факту заявлений в полицию не поступало, никто не задержан.