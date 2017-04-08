Полиция Стокгольма не сообщала о возможно пострадавших в результате теракта украинцах - МИД

В МИД Украины не поступала информации возможно пострадавших в результате теракта в Стокгольме украинцах.

"По состоянию на 10:00 полиция Стокгольма не сообщает о наличии среди жертв и пострадавших иностранцев", - сообщает Департамент консульской службы МИДа в субботу в Twitter.

Как сообщалось, в пятницу грузовик совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. Четыре человека погибли, а 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал инцидент терактом.