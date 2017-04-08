События

11:28 08.04.2017

Полиция Стокгольма не сообщала о возможно пострадавших в результате теракта украинцах - МИД

В МИД Украины не поступала информации возможно пострадавших в результате теракта в Стокгольме украинцах.

"По состоянию на 10:00 полиция Стокгольма не сообщает о наличии среди жертв и пострадавших иностранцев", - сообщает Департамент консульской службы МИДа в субботу в Twitter.

Как сообщалось, в пятницу грузовик совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. Четыре человека погибли, а 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал инцидент терактом.

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по украинским позициям, 5 военнослужащих ранено – штаб

Суд в Киеве приговорил 8-х "торнадовцев" к длительным срокам заключения, 4-х – условно

Боевики продолжают обстреливать украинские позиции и ранили двух военных, но ВСУ строго соблюдают режим "тишины"

Экс-начальник ГАИ Киева Макаренко экстрадирован из РФ в Украину – Луценко

Число погибших в теракте в Швеции возросло до пяти человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Активисты "Национального корпуса" заблокировали Россотрудничество в Киеве, где должен пройти диктант по русскому языку

В полиции Швеции полагают, что задержанный подозреваемый - исполнитель теракта в Стокгольме

В "Борисполе" задержан гражданин Китая, который вербовал украинок для оказания интимных услуг

В Киеве ночью неизвестные убили таксиста – полиция

Через КПВВ "Новотроицкое" проследовали 7 грузовиков с продуктами и медикаментами от МККК – Госпогранслужба

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА