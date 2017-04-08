События

11:21 08.04.2017

В полиции Швеции полагают, что задержанный подозреваемый - исполнитель теракта в Стокгольме

В полиции Швеции считают, что задержанный в пятницу вечером мужчина - исполнитель теракта, совершенного в Стокгольме, сообщают в субботу утром шведские СМИ.

"Мы полагаем, что мужчина, которого задержали, является исполнителем", - заявил представитель полиции.

По данным СМИ, речь идет о 39-летнем выходце из Узбекистана, симпатизирующем террористической группировке ИГ.

Как сообщалось, в пятницу грузовик совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. Четыре человека погибли, а 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал инцидент терактом.

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