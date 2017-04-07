Кличко: Полностью отремонтированная станция метро "Левобережная" будет открыта 1 мая

Полностью обновленная станция метро "Левобережная" будет открыта 1 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Много критики сейчас, что на метро "Левобережная" что-то сделали не так. Но работы полностью еще не завершены и сейчас они продолжаются. Мы осуществляем ремонт, чтобы обновить станцию и сделать ее более комфортной. 1 мая она будет полностью открыта и тогда мы сможем полноценно отчитаться перед киевлянами ", - цитирует мэра его пресс-служба

В.Кличко при этом отметил, что, к сожалению, пока нет возможности провести полный капитальный ремонт станции.