Аваков прогнозирует выдачу еще 1,5 млн биометрических загранпаспортов до конца года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что органам Государственной миграционной службы удастся справиться с наплывом желающих оформить биометрический загранпаспорт и до конца года такие документы смогут получить еще 1,5 млн человек.

"Технически мы готовы. У нас до конца года будет наращиваться эта мощность постоянно. Думаю, что еще порядка 1,5млн паспортов мы сможем выдать до конца года. Наверное, это удовлетворительные темпы", - сказал А.Аваков на брифинге в аэропорту "Харьков" в пятницу.

"Я думаю, что мы избежим очередей и проблем. Мы готовы. Главное, чтобы вы были готовы", - добавил министр.

Как сообщалось, в пятницу, 7 апреля, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что уже более 3 млн граждан Украины получили биометрические паспорта для выезда за границу. "На 9 утра сегодняшнего дня уже 3 млн 25 тыс 123 гражданина получили биометрические документы для выезда за границу", - сообщил М.Соколюк в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

На заседании Европарламента 6 апреля 521 депутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против" и 36 - воздержались.