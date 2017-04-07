События

19:00 07.04.2017

Аваков прогнозирует выдачу еще 1,5 млн биометрических загранпаспортов до конца года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что органам Государственной миграционной службы удастся справиться с наплывом желающих оформить биометрический загранпаспорт и до конца года такие документы смогут получить еще 1,5 млн человек.

"Технически мы готовы. У нас до конца года будет наращиваться эта мощность постоянно. Думаю, что еще порядка 1,5млн паспортов мы сможем выдать до конца года. Наверное, это удовлетворительные темпы", - сказал А.Аваков на брифинге в аэропорту "Харьков" в пятницу.

"Я думаю, что мы избежим очередей и проблем. Мы готовы. Главное, чтобы вы были готовы", - добавил министр.

Как сообщалось, в пятницу, 7 апреля, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что уже более 3 млн граждан Украины получили биометрические паспорта для выезда за границу. "На 9 утра сегодняшнего дня уже 3 млн 25 тыс 123 гражданина получили биометрические документы для выезда за границу", - сообщил М.Соколюк в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

На заседании Европарламента 6 апреля 521 депутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против" и 36 - воздержались.

ВАЖНОЕ

Боевики продолжают обстреливать украинские позиции и ранили двух военных, но ВСУ строго соблюдают режим "тишины"

Экс-начальник ГАИ Киева Макаренко экстрадирован из РФ в Украину – Луценко

Число погибших в теракте в Швеции возросло до пяти человек

Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков

В Киеве задержан бывший протоиерей, пытавшийся продать за $0,5 млн церковные реликвии митрополита Владимира

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержаны подполковник и майор полиции, отобравшие у воров похищенные ими ранее деньги и драгоценности на $2млн

ТРК «Украина» не должно показывать телесериал «Горькое счастье»

В ОРДЛО подтверждают местонахождение только 50 из 121 человек, заявленных в списке заложников

Шведская полиция опровергла слова премьера об аресте подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

Матиос обсудил с еврокомиссаром по правам человека расследование военных преступлений в ОРДЛО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Диваны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА