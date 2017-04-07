События

18:59 07.04.2017

В ОРДЛО подтверждают местонахождение только 50 из 121 человек, заявленных в списке заложников

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждают местонахождение только около 50 заложников из 121 заявленных в списке украинской стороной, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"На сегодняшний день в этом списке 121 заложник, это гражданские и военные. К сожалению, представители ОРДО и ОРЛО подтверждают только около 50 человек из этого списка, мы знаем местонахождение 70 человек. Нам надо добиться подтверждения местонахождения всех, кого мы знаем", - сказала она журналистам в пятницу в Киеве.

И.Геращенко также напомнила, что боевики требуют передать им около 600 человек. "Среди которых есть несколько десятков тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе, более 50 тех преступников, которые совершили сверхтяжелые преступления против Украины и они не попадают под амнистию, и есть несколько сотен тех, кто не желает перемещаться на оккупированные территории", - рассказала вице-спикер парламента.

По её словам, также ключевой проблемой является отсутствие политической воли со стороны РФ осуществить подобный обмен.

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