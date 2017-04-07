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18:46 07.04.2017

Матиос обсудил с еврокомиссаром по правам человека расследование военных преступлений в ОРДЛО

Заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проинформировал комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Муйжниекса о расследовании преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе встречи в Киеве А.Матиоса и Н.Муйжниекса европейскую сторону проинформировали о создании в структуре Генеральной прокуратуры Украины управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.

"Это единственное подразделение среди правоохранительных органов в Украине, который будет заниматься системным сбором доказательств российской агрессии и военных преступлений, досудебным расследованием и судебным рассмотрением уголовных производств данной категории", - сказано в сообщении.

В свою очередь комиссар Совета Европы по правам человека выразил благодарность за возможность встретиться и обсудить ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся вне контроля правительства Украины, а также вопросы жестокого обращения с населением в указанных регионах, результаты работы по расследованию военных преступлений, а также преступлений во время Революции Достоинства и событий в Одессе 2 мая 2014 года.

"Нильс Муйжниекс поблагодарил за предоставленную исчерпывающую информацию и отметил, что вопрос нарушения прав человека, расследования военных преступлений, а также преступлений против человечности находятся на постоянном контроле комиссара Совета Европы", - сказано в сообщении.

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