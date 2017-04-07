События

17:46 07.04.2017

Число погибших в теракте в Швеции возросло до пяти человек

До пяти возросло количество жертв теракта в центре Стокгольма, сообщила в пятницу радиостанция Ekot.

Ранее премьер-министр страны подтвердил гибель двух человек.

ВАЖНОЕ

Экс-начальник ГАИ Киева Макаренко экстрадирован из РФ в Украину – Луценко

Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков

В Киеве задержан бывший протоиерей, пытавшийся продать за $0,5 млн церковные реликвии митрополита Владимира

СММ ОБСЕ констатирует уменьшение с 1 апреля на 20% количества обстрелов на Донбассе и их рост в последние дни

Полиция эвакуирует людей из центра Стокгольма после наезда грузовика на толпу - ТВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков пообещал "тотальную проверку" обвинений в адрес командира роты спецназа полиции Донетчины Голубана

Число айсбергов в Северной Атлантике резко выросло, суда вынуждены отклоняться от маршрутов

Винница, Харьков и Луцк стали лидерами рейтинга областных центров, Киев на 16-м месте – исследование

Шведский парламент оцеплен после теракта в Стокгольме, закрыт метрополитен

Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком в центре Стокгольма

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА