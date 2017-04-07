Число погибших в теракте в Швеции возросло до пяти человек
До пяти возросло количество жертв теракта в центре Стокгольма, сообщила в пятницу радиостанция Ekot.
Ранее премьер-министр страны подтвердил гибель двух человек.
До пяти возросло количество жертв теракта в центре Стокгольма, сообщила в пятницу радиостанция Ekot.
Ранее премьер-министр страны подтвердил гибель двух человек.
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