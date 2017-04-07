События

16:36 07.04.2017

СММ ОБСЕ констатирует уменьшение с 1 апреля на 20% количества обстрелов на Донбассе и их рост в последние дни

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатируют, что с 1 апреля уменьшилось на 20% количество обстрелов на Донбассе.

"Исходя из развития событий на востоке Украины, на прошлой неделе были определенные основания для надежды. Количество зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 20%, если сравнить в позапрошлой неделей", - сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу.

По его словам, существенно уменьшилось количество выстрелов из минометов и танков, а также использование запрещенных вооружений, что зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

"Исходя из такого снижения уровня насилия, мы можем вынести два урока: первое – стороны способны снизить уровень насилия, … второе – для прекращения насилия одной только воли не достаточно. До сих пор все попытки навсегда прекратить насилие не закончились успехом и недавняя попытка, я думаю, ничем от других не отличалась", - сказал А.Хуг.

Он также отметил, что у наблюдателей СММ по-прежнему нет полного доступа ко всей территории, им препятствуют, применяют насилие, мешают работе беспилотных летательных аппаратов, которые фиксируют нарушения.

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