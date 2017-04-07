Генпрокуратура может открыть дело в связи с освобождением экс-беркутовца Гончаренко из-под стражи

В Генеральной прокуратуре Украины рассматривают возможность подачи представления в Высший совет правосудия и открытие уголовного производства в связи с освобождением Апелляционным судом Киева из-под стражи бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут", одного из подозреваемых по делам Майдана Виталия Гончаренко, заявил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Журналистам в пятницу в Киеве он рассказал о том, что в четверг Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей одному из обвиняемых - бывшему сотруднику харьковского подразделения расформированного спецподразделения "Беркут" Виталия Гончаренко.

Этому человеку, по словам С.Горбатюка, инкрементируется совершение 33 покушений на убийства с использованием огнестрельного оружия. В настоящее время у С.Гончаренко нет никакой меры пресечения, кроме как личных обязательств, то есть он свободен в передвижении.

С.Горбатюк отметил, что еще в начале года районный суд уже изменял меру пресечения этому подозреваемому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, и после этого С.Гончаренко неоднократно нарушал свои процессуальные обязательства, несколько раз не являлся по вызову следователя и дважды не явился на рассмотрение апелляции по жалобе прокурора на решение районного суда.

В связи с этим, как пояснил начальник департамента Генпрокуратуры, прокурор обратился в суд, чтобы этому человеку была изменена мера пресечения с учетом тяжести обвинений и нарушений процессуальных обязательств, и районный суд после этого изменил подозреваемому меру пресечения, но по жалобе адвоката 6 апреля апелляционный суд снова сменил меру пресечения.

"По моему мнению, это явно незаконное решение, которое никоим образом нельзя пояснить", - подчеркнул С.Горбатюк.

С учетом того, что непонятны причины принятия такого решения Апелляционным судом, отметил он, прокуратура вынуждена отреагировать на это.

"Я понимаю, что судьи меня могут упрекать в том, что я занимаюсь определенными обвинениями и влияю на непредвзятость судей… но проанализировав ряд решений того же председательствующего в этом деле – это судья Присяжнюк… мы видим явно неодинаковые подходы и целенаправленное желание подозреваемых в делах, которые касаются протестных акций, не оставлять их под стражей", - сказал начальник департамента.

Он напомнил, что всем 4 харьковским бойцам "Беркута" была изменена мера пресечения.

"Конечно, надо сначала увидеть полное решение суда, но мы обязательно будем реагировать. Мы будем писать жалобу на действия судьи и возможно рассматривать это под углом регистрации возможного уголовного производства", - заявил С.Горбатюк, отметив, что это решение об этом будет принято после ознакомления с полным текстом решения суда.

При этом он выразил сожаление тем, что жалобы Генпрокуратуры часто "теряются". В частности Высшая квалифкомиссия не рассматривала эти обращения.

Как сообщалось, экс-"беркутовец" вместе с тремя сослуживцами был задержан в Харькове в июне 2016 года, и на тот момент работал в полиции. Его и еще одного бывшего сотрудника "Беркута" подозревают в убийстве трех активистов Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке.

До 4 февраля 2017 года В.Гончаренко находился под домашним арестом после соответствующего решения Печерского районного суда г.Киева.

Но уже 10 марта 2017 года Печерский райсуд Киева вновь арестовал его на два месяца.