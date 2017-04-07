Удары США в Сирии вызваны безответственными действиями сирийского режима – Столтенберг

Сирийский режим несет полную ответственность за развитие событий, вызвавших ракетные удары США по авиабазе "Шайрат" в Сирии, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО последовательно осуждает неизменное использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений", - заявил генсек Североатлантического альянса.

"Любое использование химического оружия недопустимо, оно не может остаться без ответа, а виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности", - подчеркнул Й.Столтенберг.

В его заявлении уточняется, что США нанесли свои удары после "ужасных атак с химическим оружием на этой неделе в Хан-Шейхуне, в результате которых погибли десятки людей, включая множество детей".

"НАТО поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира и политического решения в Сирии", - подчеркнул Й.Столтенберг.

В коммюнике штаб-квартиры НАТО напоминается, что генеральный секретарь альянса осудил химическую атаку в Сирии 5 апреля 2017 года

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено около 60 ракет.

США подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на вероятное применение правительством Дамаска химоружия в районе провинции Идлиб.