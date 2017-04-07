В Украине на выходных сохранится прохладная погода, в субботу почти везде пройдут дожди

В ближайшие сутки, 8 апреля, погоду в Украине будет определять влажная, прохладная воздушная масса и атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей временами ожидается дождь. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8°, на западе 0-5° тепла; днем 7-12°, в Луганской области до 15°.

В Карпатах преимущественно мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве ночью ожидается дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 26,3 градусов в 1975г., самая низкая ночью – на отметке 6,5 градусов мороза в 1944 году.

В воскресенье, 9 апреля, ночью в Украине, кроме западных и северных областей, днем на Левобережье небольшой дождь (ночью на востоке и северо-востоке местами с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Ночью, утром местами туман.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в западных и Винницкой областях местами 0-2° мороза; днем 8-14° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 17°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.