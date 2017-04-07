События

12:44 07.04.2017

Биометрические паспорта получили уже 3 млн украинцев

Более 3 млн. граждан Украины получили биометрические паспорта для выезда за границу, заявляет глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"На 9 утра сегодняшнего дня уже 3 млн 25 тыс 123 гражданина получили биометрические документы для выезда за границу", - сообщил М.Соколюк в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщалось, на заседании Европарламента 6 апреля 521 депутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против" и 36 - воздержались.

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