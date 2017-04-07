Асад сам виноват в том, что США нанесли удар по его базе, считают Олланд и Меркель

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу утром по телефону ситуацию в Сирии и пришли к выводу, что сирийский президент Башар Асад сам виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из его авиабаз.

"Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использованием им химического оружия и совершение массовых убийств не могут оставаться безнаказанными", - говорится в коммюнике, выпущенном лидерами ФРГ и Франции по итогам разговора.

Ф.Олланд и Ангела Меркель призывают мировое сообщество работать над политическим решением сирийского кризиса.