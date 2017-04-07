Песков: Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства, причем под надуманным предлогом

Атака США на объекты в Сирии является агрессией. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс- секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь отметил, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия". "Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО - специализированным подразделением ООН", - напомнил он.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", - заявил пресс-секретарь.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено около 60 ракет.

Д.Трамп заявил в телевизионном обращении, что приказал "провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака". "Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически", - заявил Д.Трамп.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС после координации действий со своими международными партнерами.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Ряд стран, включая США, а также сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Между тем, в заявлении представителя американского военного ведомства Джефа Дэфиса говорится, что "российские силы были уведомлены об ударе по установленному каналу по деконфликтации (предупреждении инцидентов - ИФ)".

Кроме того, по его словам, "американские военные планировщики предприняли меры предосторожности с тем, чтобы свести к минимуму риск для российского и сирийского военного персонала на аэродроме".

При этом в Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных. "Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", - сказал "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".

Сирийское государственное телевидение назвало "актом агрессии" нанесенный США ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс.

Губернатор провинции Хомс Талала Барази отметил, что в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе есть погибшие и раненые.