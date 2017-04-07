Тиллерсон оправдал ракетный удар по Сирии опасностью химических атак по США
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что одной из целей нанесения ракетного удара по авиабазе сирийских ВВС было предотвращение опасности совершения с помощью химического оружия атаки на Соединенные Штаты.
"Очевидно, что одной из реальных опасностей, которую мы наблюдем в Сирии, является то, что раз такой вид оружия имеется в наличии, то есть возможность попадания его в руки тех, кто может доставить его к берегам Америки и угрожать американскому народу", - сказал он журналистам.
Это, по мнению Р.Тиллерсона возможно, поскольку ситуация в Сирии хаотична, идет гражданская война, присутствуют ИГИЛ, "Аль-Каида".
Все это обусловило нанесением ракетного удара по авиабазе, "который мы считаем целесообразным".
"По нашему мнению, удар является уместным, поскольку он был нанесен по объектам, с которых была предпринята последняя химическая атака", - подчеркнул дипломат.