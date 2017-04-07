Климкин: На завершение процедур по безвизовому режиму с ЕС я даю два месяца

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что процесс визовой либерализации между Украиной и Европейским Союзом займет до двух месяцев, а также считает возможным увеличение количества поездок украинцев в Европу до 150 млн за год.

"По процедурам ЕС я даю два месяца плюс-минус. Это приблизительно, так как оно будет происходить", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в пятницу утром, говоря о приблизительных сроках завершения процедуры введения безвизового режима Украины с ЕС.

П.Климкин также напомнил, что завершение процесса либерализации визового режима требует еще нескольких процедурных моментов, в частности, подтверждения данного вопроса комитетом постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER), а также подготовка и принятие решения Советом ЕС.

Глава МИД рассказал, что после этого документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальты) и опубликован в официальном журнале ЕС.

"В прошлом году у нас было приблизительно 15 млн поездок в ЕС. Моя амбиция, чтобы таких поездок было 100-150 млн., для такого конечно нужны биометрические паспорта", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что после вступления данного решения в силу, украинцы смогут пересекать границу с ЕС при наличии биометрического паспорта.

"На самом деле не нужно тянуть большую пачку документов на границу. На границе нужен только биометрический паспорт, вместе с ним вам нужен билет, полис страхования. Пограничникам, особенно на первом этапе важно подтвердить цель вашей поездки… Могут спросить есть ли у вас финансовые средства", - уточнил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Как сообщалось, на заседании Европарламента 6 апреля 521 евродепутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против" и 36 - воздержались.