Кабмин утвердил соглашение с Грузией об организации железнодорожно-паромного сообщения

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии об организации прямого международного железнодорожно-паромного сообщения через порты Украины и Грузии.

Согласно постановлению №230 от 5 апреля, сообщение было подписано 13 сентября 2016 года в Батуми (Грузия).

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что данное решение будет способствовать активизации и развития двусторонних украинско-грузинских межгосударственных связей в сфере транспорта.

Как сообщалось, морские порты и терминалы Грузии в 2016 году обработали 17,6 млн тонн грузов, что на 8,3% меньше, чем в 2015 году, говорится в сообщении Минэкономразвития Грузии.