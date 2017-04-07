Президент Трамп заявил, что ракетный удар по аэродрому в Сирии был произведен исходя из "жизненно важных интересов нацбезопасности" США
Удары по объектам правительства Сирии в интересах национальной безопасности США, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил он в телевизионном обращении.
По словам президента, "в жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия".
По данным американского чиновников, около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.
Д. Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.