События

06:09 07.04.2017

Президент Трамп заявил, что ракетный удар по аэродрому в Сирии был произведен исходя из "жизненно важных интересов нацбезопасности" США

Удары по объектам правительства Сирии в интересах национальной безопасности США, заявил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил он в телевизионном обращении.

По словам президента, "в жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия".

По данным американского чиновников, около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.

Д. Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.

ВАЖНОЕ

Боевики в зоне АТО в четверг совершил 14 обстрелов позиций ВСУ, украинские военные открывали ответный огонь близь Павлополя

Рада в 1,5 раза увеличила выплаты семьям погибших военнослужащих

Генпрокуратура открыла дело по задержанию 60 человек на рынке в оккупированном Симферополе

В Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг - Климкин

Правоохранители проводят обыски в офисах и филиалах "S.Group"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил соглашение с Грузией об организации железнодорожно-паромного сообщения

Боевики за минувшие сутки 48 раз обстреляли силы АТО

Около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по сирийской военной базе

Харьковчанин организовал поставку мицелия для выращивания галлюциногенных грибов из Китая – полиция

В Константиновке прокуратура контролирует расследование по факту загрязнения окружающей среды

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить обувь на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА