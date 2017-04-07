Евросоюз призывает СБ ООН обеспечить быстрое и беспристрастное расследование химической атаки в Идлибе – Могерини

Евросоюз самым решительным образом осуждает воздушный удар, совершенный 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, заявила вечером в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она отметила, что этот налет имел "ужасные последствия, приведшие к гибели и ранениям десятков гражданских лиц, в том числе детей и сотрудников гуманитарных организаций, при этом у многих жертв наблюдались симптомы отравления газом".

"ЕС настоятельно призывает Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собраться вместе, решительно осудить нападение на Хан-Шейхун и обеспечить быстрое, независимое и беспристрастное расследование нападения", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.

В документе сообщается, что миссия ОЗХО по установлению фактов находится в процессе сбора и анализа информации из всех доступных источников.

В заявлении выражается обеспокоенность тем, что сирийский режим ранее уже использовал химическое оружие в 2015 году, "как это определено в августовских и октябрьских докладах Объединенного следственного механизма ОЗХО-ООН". "В этом контексте ЕС вновь заявляет, что сирийский режим как участник Конвенции по химическому оружию обязан безусловно воздерживаться от его применения и что он несет главную ответственность за защиту сирийского населения", - настаивает глава европейской дипломатии.

"Поэтому ЕС призывает союзников режима, в частности Россию, оказать соответствующее давление на сирийский режим с этой целью", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она напомнила, что "использование химического оружия или химических веществ в качестве оружия является военным преступлением". Использование такого оружия в Сирии как режимом Дамаска, так и ИГИЛ, должно быть прекращено, виновных необходимо установить и привлечь к ответственности за подобное нарушение международного права, призвала высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По ее словам, "лица, виновные в нарушениях международного права и использовании химического оружия, должны быть соответствующим образом наказаны". Ф.Могерини отметила, что в марте 2017 года ЕС добавил в санкционный список четырех высокопоставленных сирийских военных "за их роль в использовании химического оружия против гражданского населения".

"ЕС будет продолжать поддерживать усилия ОЗХО в Сирии по расследованию применения химического оружия и считает, что такие усилия должны быть продолжены в будущем международным сообществом", - заявила Ф.Могерини.

Она расценила это нападение как "вопиющее нарушение прекращения огня". По ее мнению, это "подчеркивает настоятельную необходимость реального и проверяемого прекращения огня". "ЕС призывает Россию, Турцию и Иран выполнять свои обязательства в качестве гарантов в этом отношении", - сказано в заявлении главы дипломатии Евросоюза.

Ф.Могерини считает, что подобные нападения "лишь усиливают настоятельную необходимость подлинного политического перехода в Сирии и желание ЕС поддержать усилия ООН по продвижению политического решения сирийского конфликта путем межсирийских переговоров в Женеве, что было подтверждено на Международной конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", которую ЕС провел в Брюсселе 5 апреля 2017 года".