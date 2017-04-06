События

23:04 06.04.2017

Полиция значительно продвинулась в расследовании убийства Вороненкова – Крищенко

Национальная полиция Украины значительно продвинулась в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил в эфире "5 канала" начальник ГУ Нацполиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

"Следствие проводит прокуратура города, полиция Киева также участвует. Пока такой информации, которую можно обнародовать, предоставить, я не могу. Следствие продолжается, мы проводим много мероприятий, устанавливаем лиц, сообщников", - сказал он.

"Мы значительно продвинулись и по установлению событий, которые предшествовали убийству, мотивов, кто принимал то или иное участие, были установлены свидетели".

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

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