Франсуа Фийона обсыпали мукой перед встречей с избирателями (видео)

Мужчина кинул муку в кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона перед тем, как политик начал встречу со своими сторонниками, сообщает в четверг Time.

Инцидент произошел в Страсбурге. Молодой человек в футболке с лозунгом "Студенты за Фийона" подошел к нему и высыпал в лицо пакет с мукой.

"Они делают все, чтобы помешать мне (во время избирательной кампании - ИФ)", - приводят СМИ слова Фийона.

Охрана незамедлительно задержали хулигана. О его личности пока не сообщается.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, а второй - на 7 мая.