Власти Киева решили создать в городе новый парк и 9 скверов

Депутаты Киевского городского совета (Киевсовет) на заседании в четверг поддержали решение о создании в городе нового парка и девяти скверов, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно сообщению, новый парк отдыха планируется создать на участке площадью 2,55 га по ул. Богатырская в Оболонском районе.

"Принимая во внимание многочисленные и неоднократные обращения жителей Оболонского района, с целью сохранения насаждений и рационального использования земельных ресурсов, возникает объективная необходимость создать парк отдыха на улице Богатырской, к северу от затоки Верблюд. Обустройство там зеленой зоны не только улучшит благоустройство района, но и обезопасит земельный участок от застроек", - цитируется в сообщении депутат фракции "Солидарность" Киевсовета Владислав Михайленко.

Как отмечается в сообщении, решение предусматривает возможность привлечения средств меценатов для благоустройства территории и обустройства парка.

Новые скверы в столице планируется обустроить на просп. Владимира Маяковского, 21-г, ул. Оноре де Бальзака, 12-14, ул. Братиславская, 38 – в Деснянском районе; на ул. Александра Мишуги, 5, ул. Вишняковская, 12, ул. Ларисы Руденко, 8-а – в Дарницком районе; а также на ул. Героев Днепра, 20-а, 20-б, 20-в, 22-а, на Оболонской площади, 6, и на ул. Северная возле домов 2-б, 2-в и 2-г – в Оболонском районе.

Уходом и содержанием соответствующих участков будет заниматься коммунальное объединение (КО) "Киевзеленстрой".