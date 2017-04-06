С начала апреля зафиксировано 250 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, 11 украинских военных ранены - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что за период с 1-5 апреля зафиксировано 250 обстрелов со стороны боевиков позиций Вооруженных сил Украины, подконтрольной властям страны территории, инфраструктуры и населенных пунктов, а результате чего 11 украинских военных были ранены.

"Только за первые пять дней апреля нами уже зафиксировано более 250 случаев нарушения "тишины", то есть первое и главное обязательство, которое взяла на себя Россия - обеспечить прекращение огня - не выполняется", - заявил украинский премьер в ходе встречи с премьер-министрами Латвии, Литвы и Эстонии в четверг в Киеве.

По словам В.Гройсмана, в марте Россия поставила боевикам 20 железнодорожных платформ с техникой и оружием, 11 РСЗО БМ-21 "Град", а также другие виды вооружения и топливо.