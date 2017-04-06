События

07:38 06.04.2017

Мир в "беспорядке", и США надо разобраться с этой проблемой, заявляет Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его администрации досталась от прежних американских властей весьма трудная международная обстановка, и дал обещание разобраться с этой проблемой.

"Во всем мире беспорядок. Я унаследовал беспорядок, идет ли речь о Ближнем Востоке или о Северной Корее, о многих других вещах или об ужасных торговых соглашениях в нашей стране. Мы собираемся исправить это", - сказал Д.Трамп в ходе совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

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