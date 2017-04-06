Трамп и Меркель договорились о сотрудничестве в вопросах Украины и Афганистана - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Афганистане и на востоке Украины и договорились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Д.Трамп и А.Меркель "договорились тесно сотрудничать и координировать (действия - ИФ) по этим и другим вопросам".