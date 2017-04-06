События

00:55 06.04.2017

США должны быть готовы к военному варианту решения сирийской проблемы - сенатор Коттон

США не следует отвергать возможность военной операции или подрывных действий в отношении Сирии после появления информации об использовании на территории этой страны химического оружия, заявил американскому телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си сенатор-республиканец Том Коттон.

"Я думаю, нам следует быть готовым к тому, чтобы иметь в запасе все варианты, будь это военные действия или секретные операции", - сказал Т.Коттон.

Несмотря на угрозу со стороны террористической группировки "Исламское государство", Вашингтону не следует забывать и о необходимости мешать сотрудничеству Сирии с Ираном и РФ, отметил он.

"ИГ может быть нашей наиболее непосредственной угрозой в Сирии. Но мы не можем чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока ось Асад-Иран-Россия ведет свои дела в Сирии", - заявил Т.Коттон.

"Башар Асад должен обязательно уйти", - подчеркнул он, добавив, что отстранение Б.Асада от власти может стать делом не ближайшей перспективы.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп возложил ответственность за атаку с применением химоружия, которая якобы имела место в провинции Идлиб, на сирийские власти.

Отвечая на вопрос о том, как президент США собирается реагировать на эту атаку, в которой он винит сирийского президента Башара Асада, Д.Трамп ответил: "Вы увидите".

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