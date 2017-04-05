События

20:52 05.04.2017

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу вследствие обстрелов

В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований расположенная возле Авдеевке Донецкая фильтровальная станция вновь прекратила свою работу, ранен мирный житель, сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики не прекращают обстрелов Авдеевки. Старая часть города, ул.Шевченко, 75. Мужчина, 1955 г.р., получил осколочное ранение плеча. Во время обстрела занимался делами на огороде. По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальная станция не работает", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

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