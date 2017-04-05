Для диверсии на арсеналах в Балаклее использовались беспилотники

Следствие считает, что диверсия на территории 65 арсенала (в/ч 1652) в г.Балаклея Харьковской области была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в мотивировочной части постановления Киевского райсуда Харькова.

"В обосновании ходатайства следователь указывает, что 23.03.2017р. около 2.40 на территории 65 арсенала... неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершены диверсионные действия при помощи БПЛА, в результате чего произошли взрывы боеприпасов (ракеты ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" и снаряды 152мм) на технической территории арсенала", - говорится в документе.

Следователь СБУ обратился в суд с ходатайством об аресте двух принадлежащих воинской части компьютерных блоков (сервера и видеорегистратора), на которых хранится информация о пропускном режиме, людях, посещавших арсенал и записи с видеокамер, установленных на территории в/с.

Суд ходатайство удовлетворил.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, по предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС, составил около 220 млн.грн. Он также отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн грн.

Балаклейский райсовет на внеочередной сессии 26 марта выделил 2 млн.грн а проведение аварийно-восстановительных работ в г.Балаклея и на прилегающих территориях.

Позднее глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная сообщила, что 29 марта на заседании правительства было принято решение о выделении 100 млн.грн на ликвидацию последствий ЧС в на артскладах в Балаклее. Также 20 млн грн выделено ГСЧС на проведение разминирования и утилизации взрывоопасных предметов в Балаклейском районе.

31 марта депутаты Харьковского облсовета на внеочередной сессии выделили Балаклейской райгосадминистрации 10 млн.грн на первоочередные меры по ликвидации последствий взрывов и пожаров на арсенале.