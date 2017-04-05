В Одессе полиция задержала активистов "Безпечного Міста" по подозрению в поджоге джипа, глава организации заявляет о давлении со стороны полиции

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин возрастом 25 и 36 лет, которые подозреваются правоохранителями в совершении минувшей ночью поджога припаркованного во дворе в центре Одессы автомобиля "Range Rover".

В среду днем пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщила, что мужчины были задержаны о время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В пресс-службе патрульной полиции Одессы при этом проинформировали, что при осмотре салона автомобиля задержанных правоохранители обнаружили пульт дистанционного управления и предмет, похожий на радиоуправляемое зажигательное устройство. Хотя на видео с места совершения преступления, предоставленном полицией, видно, что автомобиль подожгли с помощью спичек.

"Предметы изъяли и направили в исследовательский центр для проведения экспертизы", - сообщили в Патрульной полиции города, добавив, что задержанные мужчины подозреваются в совершении целого ряда подобных преступлений в Одесской области.

Вместе с тем, советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что задержанные имеют отношение к местному изданию "Безпечне Місто" (рус. "Безопасный город").

"Посмотрите на цинизм и наглость, с которой злоумышленники совершают поджог автомобиля, причем при себе у одного из задержанных оказалось удостоверение сотрудника известного в узких кругах СМИ "Безпечне Місто", а если помните, совсем недавно коллеги по "Безпечному Місту" тролили Управление патрульной полиции в Одессе", - написал он.

В свою очередь, журналист издания "Безпечне Місто" и глава одноименной общественной организации Юрий Головчук заявил, что полиция оказывает давит на издание.

"С приходом на должность (начальника ГУ Нацполиции в Одесской области - ИФ) Дмитрия Головина на наше печатное издание началось беспрецедентное давление… После неудачной попытки договориться, на меня и еще одного нашего журналиста заведены дела по вымышленным статьям. Затем советник Головина на своей странице в Фейсбук публикует откровенную ложь: якобы ночью журналисты печатного издания "Безпечне Місто" совершили поджег, и при них найдены удостоверения издания", - написал Ю.Головчук в своей странице в Фейсбук.

Он утверждает, что "данное заявление высокопоставленного милиционера не имеет ничего общего с действительностью" и ни один из задержанных не является и никогда не являлся журналистом печатного издания "Безпечне Місто.

При этом Ю.Головчук добавил, что издание обратилось по данному факту в Генеральную прокуратуру Украины.

Организация "Безпечне Місто" и одноименное печатное издание занимается фиксацией незаконных, по их мнению, или противоречивых действий полиции Одессы и обнародованием данных фактов.