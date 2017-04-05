Порошенко доволен работой НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что удовлетворен работой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Удовлетворен ли я работой этого органа? Да, я удовлетворен. Ведь это новый, эффективный, независимый орган по борьбе с коррупцией, который создавался при помощи наших иностранных партнеров", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном в среду в Копенгагене.

Он напомнил, что именно по его инициативе было создано независимое НАБУ, которое проводит расследования и открывает дела против коррупционеров в высших эшелонах власти.

"Никто не сомневается в независимости этой структуры", - подчеркнул президент, отметив, что никогда раньше борьба с коррупцией в стране не была так эффективна, как сейчас.

П.Порошенко также отметил важность запуска работы системы электронных деклараций реформирования судебной власти в стране.