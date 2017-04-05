НАТО предоставит ГСЧС Украины оборудование для разминирования на EUR 1млн

Североатлантический альянс предоставит Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям материально-техническую помощь на сумму более EUR 1млн на развитие сферы разминирования, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО Ирина Геращенко.

"Альянс принял решение о предоставлении материально-технической помощи Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям на сумму более 1млн евро на развитие сферы разминирования", - сказала она на совместной пресс-конференции с сопредседателем межпарламентского совета Украина-НАТО в среду в Киеве.

Кроме того, И.Геращенко отметила, что выступает за рассмотрение Верховной Радой на следующей пленарной неделе в первом чтении законопроекта о гуманитарном разминировании.

Вице-спикер украинского парламента констатировала, что страны НАТО оказывают поддержку Украине в лечении и реабилитации военнослужащих.

"398 наших солдат и офицеров прошли реабилитацию в странах НАТО", - отметила И.Геращенко.