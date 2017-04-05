Началась промывка реки Ингулец днепровской водой

Государственное агентство водных ресурсов (Госводагентство) Украины сообщает о начале промывки русла реки Ингулец днепровской водой в рамках оздоровления бассейна реки и ее водных объектов.

Как сообщается на веб-сайте Госводагентства в среду, промывка реки Ингул позволит улучшить экологическое состояние ее русла по ее течению в четырех областях Украины – Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской, а также улучшить качество воды в Карачуновском водохранилище, которое является источником питьевого водоснабжения части г. Кривой рог и других населенных пунктов Криворожского и Широковского районов, по таким показателям как сульфаты, сухой остаток, жесткость, и на водозаборе Ингулецкой оросительной системы.

"4 апреля 2017 года состоялся 29-й пуск воды каналом Днепр-Ингул, которым начата подача днепровской воды в Карачуновское водохранилище. Данное мероприятие происходит во исполнение соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины от 7 декабря 2016г. № 929-р "О сбросе избытков обратных вод в р.Ингулец", - констатируется в сообщении.

В справке Госводагентства уточняется, что Криворожский железорудный бассейн - наибольший в Украине и в мире бассейн с залежами железных руд, расположенный на территории Днепропетровской области. Добыча и переработка железной руды сопровождается значительными объемами использования водных ресурсов. В хвостохранилищах горных предприятий Кривбасса накапливается значительный объем обратных вод, которые приводят к их переполнению, при этом возникает угроза создания аварийной ситуации.

Учитывая, что стоков реки Ингул недостаточно для разбавления сточных вод до разрешенных пределов, ежегодно в весенний период осуществляется ее промывка днепровской водой через Карачуновское водохранилище, которое наполняется каналом Днепр-Ингул в определенные регламентом сроки. Для улучшения экологической ситуации в бассейне, начиная с 2011 года, Госводагентством осуществляется подача воды каналом Днепр-Ингул в Карачуновское водохранилище в течение всего вегетационного периода объемом 120-130 млн куб. м.

Во время выполнения регламента осуществляется водообмен в Карачуновском водохранилище – основном источнике питьевого водоснабжения Кривого Рога. Во время выполнения мероприятий по промывке и экологическому оздоровлению р. Ингул будет осуществляться мониторинг по качеству воды в створах с. Андреевка Днепропетровской области и ГНС Ингулецкой оросительной системы г. Снигуривка Николаевской области и учащенный - с. Дарьевка и устьевая часть р. Ингул в с. Садовое Херсонской области.

Промывка р.Ингулец каналом Днепр-Ингул даст возможность вытолкнуть из русла реки призму высокоминерализованных вод, оздоровить водные ресурсы бассейна реки Ингул, улучшить условия существования водных живых ресурсов, улучшить качество воды в Карачуновском водохранилище, уменьшить затраты на доочистку питьевой воды до нормативного качества коммунальными предприятиями, а также улучшить качество воды на водозаборе Ингулецкой оросительной системы для орошения сельхозугодий в Николаевской и Херсонской областях.