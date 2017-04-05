Кабмин Украины на четверть увеличил разовую помощь ветеранам Второй мировой и инвалидам войны

Кабинет министров Украины увеличил выплату в 2017 году разовой денежной помощи ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований в среднем на 26%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе заседания сообщил, что инвалидам войны 1-й группы будет выплачено 3,5 тыс. грн, инвалидам 2-й группы - 2,7 тыс. грн, 3-й группы - 2,7 тыс. грн, участникам боевых действий - 1,2 тыс. грн, жертвам нацистских преследований - 600 грн, узникам концлагерей - 500 грн.

Установленный Национальным банком Украины на 5 апреля официальный курс гривни по отношению к доллару США составляет 27,118953 грн/$1.