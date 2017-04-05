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12:42 05.04.2017

Кабмин утвердил порядок изъятия из обращения нелегально распространяющихся в Украине книг из РФ и Крыма

Кабинет министров Украины утвердил порядок изъятия из обращения издательской продукции, произведенной на территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины и распространяющихся в Украине без соответствующего разрешения по решению Государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту порядка, издательская продукция, которая распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения Госкомтелерадио.

Уполномоченные должностные лица Госкомтелерадио по результатам проверок, которые осуществляются на основании обращений правоохранительных органов, юридических и физических лиц по месту фактического осуществления распространителем продукции своей деятельности, расположения его хозяйственных или других объектов, выдают обязательные для исполнения решения об изъятии из обращения издательской продукции.

В случае отказа субъекта хозяйствования или его представителя предоставить издательскую продукцию для ее извлечения уполномоченные лица обращаются в правоохранительные органы.

Изъятая из обращения издательская продукция передается на хранение в Госкомтелерадио.

Решение об изъятии может быть оспорено в судебном порядке.

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