События

01:45 05.04.2017

Трамп возложил ответственность за химатаку в Сирии на Асада

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в Сирии на президента Сирии Башара Асада и заявил, что это стало последствием "нерешительной" политики прежней администрации США.

"Эти чудовищные действия Башара Асада являются следствием слабости и нерешительности предыдущей администрации", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном во вторник.

Как отметил президент, в 2012 году его предшественник Барак Обама заявил о своем намерении создать "красную линию" в отношении применения химоружия, однако потом "ничего не сделал". "США вместе с их союзниками осуждают эту неприемлемую атаку", - подчеркнул Д.Трамп.

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