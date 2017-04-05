Трамп возложил ответственность за химатаку в Сирии на Асада

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в Сирии на президента Сирии Башара Асада и заявил, что это стало последствием "нерешительной" политики прежней администрации США.

"Эти чудовищные действия Башара Асада являются следствием слабости и нерешительности предыдущей администрации", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном во вторник.

Как отметил президент, в 2012 году его предшественник Барак Обама заявил о своем намерении создать "красную линию" в отношении применения химоружия, однако потом "ничего не сделал". "США вместе с их союзниками осуждают эту неприемлемую атаку", - подчеркнул Д.Трамп.