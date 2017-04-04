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22:09 04.04.2017

Корчак направила запрос в Раду относительно проведения независимого аудита НАПК и работы реестра е-деклараций

Глава Национального агентства по противодействию коррупции Наталья Корчак направила в Верховную Раду Украины обращение с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций.

Во вторник вечером Н.Корчак написала на своей странице в Фейсбук, что "3 апреля этого года в Верховную Раду Украины, как единственный орган, которому по закону подконтрольно и подотчетно агентство, было направлено обращение с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки (международного аудита) эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций".

Она пояснила это общественным резонансом, который возник в последнее время вокруг отдельных направлений деятельности Национального агентства. По мнению главы НАПК, только экспертное заключение относительно деятельности Агентства сможет доказать беспочвенность всех упреков в адрес учреждения.

Н.Корчак предлагает в комиссию включить народных депутатов Украины, международных экспертов, представителей институтов гражданского общества, а также отечественных специалистов в сфере предотвращения коррупции.

"Считаю уместным, если в состав такой комиссии по проведению независимого профессионального аудита НАПК будут привлечены также представители посольств и представительства ЕС в Украине", подчеркнула глава Агентства.

Н.Корчак выразила убеждение, что до оглашения выводов независимого международного аудита принятие каких-либо изменений в закон в части НАПК будет преждевременным и недальновидным. "Вполне вероятно, что такие действия могут поставить агентство в прямую зависимость от тех органов и структур, которые сегодня не заинтересованы в нашей деятельности", подытожила она.

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