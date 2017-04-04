МИД Украины требует от РФ отменить военный призыв в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

"В этом контексте было высказано требование отменить призыв на военную службу граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств", - сказано в комментарии МИД Украины, который распространила пресс-служба ведомства во вторник.

В МИД Украины обратили внимание, что резолюция Генассамблеи ООН A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" установила факт незаконной оккупации Российской Федерацией АР Крым и г.Севастополя и призвала Москву обеспечить исполнение своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека, иными договорно-правовыми инструментами, стороной которых она выступает.

Как сообщалось, 31 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году жители Крыма впервые в весенний призыв будут проходить военную службу во всех регионах страны. "Хочу начать с того, что завтра стартует очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России планируется призвать 142 тысячи человек. Среди них - граждане республики Крым и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны", - сказал С.Шойгу.